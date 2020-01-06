Глава МИД Франции не исключил начала войны из-за разногласий Ирана и США

Франция не исключает риска войны на Ближнем Востоке, если не будет снижена напряженность в отношениях между США и Ираном, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По словам Ле Дриана, сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация вызывает у Парижа беспокойство, передает ТАСС.

«Ситуация очень серьезная, продолжается рост напряженности», – констатировал глава МИД Франции в эфире телеканала BFM.

«Риск войны будет высоким, если мы не мобилизуем все усилия для деэскалации», – предупредил французский министр, добавив при этом, что, несмотря на сложность ситуации, возможность для политического урегулирования сохраняется.

«Место для дипломатии есть всегда», – сказал Ле Дриан. Он отметил, что «президент Франции Эмманюэль Макрон в последние дни провел ряд телефонных бесед с российским, американским и европейскими коллегами». «Никто не заинтересован в войне», – считает министр.

Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.

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