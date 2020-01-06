Трамп пригрозил Ирану «непропорциональным» ударом

США могут нанести по Ирану удар непропорциональной силы, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Он считает, что при этом можно обойтись без формального уведомления Конгресса США, «тем не менее оно предоставляется», передает ТАСС.

«Эти сообщения (в соцсетях) будут служить уведомлением Конгрессу США», – заявил Трамп в Twitter.

Как заявил президент США, «если Иран нанесет удар по любому американскому лицу или цели», американская сторона «быстро и в полной мере нанесет ответный удар, возможно, непропорциональным образом».

Напомним, США и Иран оказались на пороге войны. Иран обещал изгнать США из региона.

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