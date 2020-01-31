Пашинян назвал совместную фотографию с Мишустиным «армянским словом «селфи»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уговорил главу правительства России Михаила Мишустина сделать селфи перед их первой двухсторонней встречей на полях межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате.

Перед началом переговоров Пашинян и Мишустин сделали официальные фото, после чего премьер Армении попросил также сделать селфи, сообщает РИА «Новости».

«А по-армянски как селфи будет?», – поинтересовался Мишустин.

«Селфи? Да это армянское слово», – ответил ему Пашинян.

Мишустин согласился на совместное фото с Пашиняном, поинтересовавшись, как будет селфи по-армянски. "Это армянское слово", - под дружный смех ответил его визави. pic.twitter.com/GSoacwNOki — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 31, 2020

Ранее Мишустин отметил символичность своего первого зарубежного визита в Казахстан.

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