Google временно закрыл офисы в Китае

Офисы Google в Китае приостанавливают работу из-за распространения коронавируса, сообщила компания.

Китайские подразделения Google решают, в частности, вопросы продаж и рекламы, передает ТАСС.

По информации Verge, которую подтвердили в Google, работа приостановлена как минимум на несколько дней. Сотрудникам посоветовали хотя бы на две недели покинуть Китай.

Напомним, коронавирус из Китая стал негативно влиять на мировую экономику.

Россия вводит первые транспортные ограничения с Китаем в связи с угрозой распространения коронавируса.

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