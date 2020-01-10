США отказались обсуждать вывод войск с Ираком

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10 января, пятница | Последнее обновление — 18:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Москве не увидели желания Киева отказаться от договоренностей по газу
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Кто заработает на конфликте США и Ирана
Россия вытесняет США с Ближнего Востока
2019-й стал годом демографического парадокса
В гибели украинского «Боинга» заподозрили неопознанный объект
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
В Иране в американцев будет стрелять каждый куст
Герман Садулаев, писатель, публицист
Если бы Америка вдруг решилась на полномасштабную войну с Ираном, то ее не ожидала бы та легкая победа, которая была достигнута в соседнем Ираке. Нет. Здесь будет стрелять в американцев каждый куст. Поэтому Трамп пока ничем не ответил на ракетный обстрел Ираном своих военных баз. Может, еще ответит террористическим актом или санкциями, но только не военными действиями. Подробности...
Куда податься бедному поэту
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Что остается в этом смутном меняющемся мире? Читать хороших поэтов, к какому бы течению они ни принадлежали. Не пытаться ни к кому примкнуть, ни перед кем заискивать, не делить на верлибристов и классиков, не проводить черту между шовинистами и феминистками. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Что понимали под свободой те, кто кричал о ней в 90-х
Алексей Алешковский, сценарист
Довольно логично, когда наша свобода заканчивается там, где начинается свобода других, даже если это – свобода гулять по буфету. К сожалению, эту мысль готовы разделить не все, и применять Конституцию некоторым гражданам кажется самым удачным в качестве дышла. Подробности...
Обсуждение: 76 комментариев
Австралию охватили неукротимые лесные пожары
Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов СШАПодробности...
Как планета встретила новый, 2020 год
Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планетыПодробности...
Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти
На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часаПодробности...
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