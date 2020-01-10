США отказались обсуждать вывод войск с Ираком

США не планируют обсуждать с Ираком вывод войск из этой страны, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«В настоящее время любая делегация, направленная в Ирак, будет нацелена на обсуждение того, как лучше подтвердить приверженность нашему стратегическому партнерству, – не на обсуждение вывода войск», – отметил Ортэгус, передает ТАСС.

Напомним, в минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

президент США Дональд Трамп потребовал от Багдада «миллиарды долларов» за построенную в Ираке авиабазу США, а также пригрозил Ираку санкциями за «неуважительное» отношение к США.