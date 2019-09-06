Кравчук указал на главную ошибку украинских властей

Киев в своей политике должен учитывать интересы всех регионов страны, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.

«Баланс интересов разных регионов страны должен быть учтен. Какая главная ошибка последних времен была? И [бывшего президента Украины] Петра Порошенко. Он хотел интересы, стратегические цели одного региона распространить на всю Украину», – сказал Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

«Или востока на всю Украину, или запада на всю Украину – это не получится», – приводит его слова РИА «Новости».

Кравчук призвал слушать людей и стремится к тому, чтобы каждый закон соответствовал интересам всей Украины.

Кроме того, первый глава украинского государства высказался за сокращение числа депутатов Верховной рады. Сейчас в украинском парламенте 450 мест.

Ранее Кравчук рассказал о недостатках Порошенко.

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