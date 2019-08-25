Кравчук назвал недостатки Порошенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие у экс-главы украинского государства Петра Порошенко недостатки.

По мнению Кравчука, у Порошенко имеются «два больших недостатка», которые и сейчас оказывают влияние на ситуацию – «всеобъемлющее желание стать богатым человеком» и «невероятный карьеризм», передает Regnum со ссылкой на «112 Украина».

В июне Кравчук раскритиковал команду действующего президента страны Владимира Зеленского за «пониженное и примитивное» отношение к слову.

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