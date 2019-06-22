Кравчук раскритиковал команду Зеленского

Бывший глава украинского государства Леонид Кравчук раскритиковал команду действующего президента страны Владимира Зеленского за «пониженное и примитивное» отношение к слову.

Кравчук в эфире телеканала NewsOne отметил, что представители команды Зеленского зачастую высказывают разную позицию. «Я сейчас наблюдаю очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому. И не только к самому слову, но и к его автору», – цитирует экс-президента Украины РИА «Новости».

Бывший глава украинского государства рассказал, что, будучи у власти, он сказал членам своей команды: «Ваша роль и слова – только в помещении администрации, за ее пределами с народом общаюсь только я или мой пресс-секретарь».

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Кравчук добавил, что Зеленскому нельзя позволять подчиненным высказывать позицию якобы от своего лица. По его словам, такая же ситуация наблюдалась и при предшественнике действующего президента Украины Петре Порошенко, а также при Леониде Кучме.

«Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить», – отметил Кравчук.

Он также прокомментировал жалобы Зеленского на то, что в здании администрации «трудно работать». На это Кравчук посоветовал ему отправиться в шахту.

Ранее на Украине призвали судить Кравчука и Леонида Кучму за государственную измену.

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