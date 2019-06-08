Кравчука и Кучму на Украине призвали судить за госизмену

Бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму нужно судить за госизмену, заявил депутат Верховной рады Юрий Левченко.

Он подчеркнул, что Будапештский меморандум предполагает «очень мало гарантий по отношению к Украине, их там почти нет». Так что Кравчук и Кучма «отдали третий ядерный потенциал мира за бумажку, которая мало что значит», сказал Левченко.

Кроме того, депутат задался вопросом, почему экс-президент Украины Петр Порошенко «ни разу не инициировал процедуру», указанную в меморандуме, передает NewsOne.

Как отметил Левченко, в документе говорится, что «по инициативе страны, на которую напали, другие страны-члены Совбеза ООН обязаны поднять этот вопрос на Совете и рассмотреть помощь государству, на которое напали».