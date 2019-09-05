Православные потребовали запретить строительство «языческого капища» в Москве

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Найден многомиллиардный рынок для российской нефти и газа

У России появились углеводороды для Индии Фото: Parth Sanyal/Reuters
Россия и Индия давно сотрудничают в сфере атомной энергетики. Индусы также закупают российские вооружения. А вот в нефтегазовой сфере отношения двух стран не складывались. Например, проекты строительства газопровода и нефтепровода в Индию так и остались на бумаге. Но ситуация кардинально изменится уже в ближайшие годы.  Подробности...
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Россия получила уникальную роль в Большой Евразии

Владимир Путин и Нарендра Моди во ВладивостокеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия разворачивается от Европы к Азии и хочет создать большое евразийское пространство, объединяющее территорию от Атлантики до Тихого океана. Это не Европа от Лиссабона до Владивостока. А Евразия от Португалии до Индонезии. Процесс запущен – и эта континентальная интеграция будет идти, даже если Европа не найдет в себе силы включиться в данный процесс. Подробности...
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Что заставляет плакать губернатора Забайкалья

Александр Осипов в режиме реального времени общается с жителями ЗабайкальяФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Вранье во всем: в сообщениях, докладах, информации. Вранье как постоянная составляющая всего и вся. Вранье было в планировании, в объяснениях...» Такими словами и. о. главы Забайкальского края Александр Осипов ответил на вопрос спецкора газеты ВЗГЛЯД о том, что больше всего его возмутило в начале работы на новом посту. Что нужно сделать, чтобы вернуть регион на карту развития страны? Подробности...
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Раскол в британском обществе стал чудовищным

Противники Бориса Джонсона ведут себя все более напористо и в парламенте большинство он уже потерялФото: Henry Nicholls/Reuters
Политический кризис в Британии привел к расколу британского общества. Аналитики всерьез говорят уже о «латентной гражданской войне». Премьер Джонсон потерял в парламенте большинство. Шотландия может поставить вопрос о независимости. Не исключены новые столкновения в Северной Ирландии. И в этой ситуации уже на второй план отходит сама причина этого раскола – выход страны из ЕС. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Политические репрессии на Украине не закончились

Павел Волков, публицист
Я год был украинским политзаключенным. Меня посадили за журналистику. Теперь я свободный человек и пытаюсь понять – изменилось ли что-то в моей стране? Подробности...

Раздвоенное сознание интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Есть люди, для которых естественно проклинать русский национализм и горячо приветствовать украинский, декларируя плюрализм, выступать за единственно верное учение, и так далее. Это – компартментализация. Выучите это слово, пригодится. Подробности...
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Запад экспортирует идеологию вместо технологий

Герман Садулаев, писатель, публицист
Западный мир навязывает свои социальные технологии, а вот технические технологии старается защитить – с целью сохранить экономическое неравенство. Если действительно хочешь творить добро, то поделись конкретными знаниями. Нет, не делится. Подробности...
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              Православные потребовали запретить строительство «языческого капища» в Москве

              5 сентября 2019, 19:27

              Текст: Сергей Гурьянов

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              К властям Москвы и правоохранительным органам обратились православные жители северо-востока столицы, которые попросили не допустить строительство «языческого капища» в парке «Торфянка».

              «Просим вас не допустить строительство языческого «капища» на территории Северо-Восточного административного округа Москвы, так как данное строительство вызовет массовое гражданское противостояние на территории округа и спровоцирует очередной конфликт», – передает РИА «Новости» текст обращения.

              Обращение подписано координатором общественного движения «Православные жители северо-востока Москвы» Михаилом Роговым.

              К обращению прикладываются подписи жителей на девяти листах. Обращение направлено в префектуру и прокуратуру Северо-Восточного административного округа Москвы, также оно поступило в управление ФСБ по Москве.

              Совет депутатов Лосиноостровского муниципального округа по итогам дискуссии решил «принять к сведению» это обращение и «оставить себе к размышлению».

              О возможности установки в парке «Торфянка» «камня Перуна», а также «архитектурного ансамбля в виде капища», предложенного москвичем Евгением Лебедевым, говорилось 21 августа на заседании совета депутатов. Лебедев предлагал проводить на капище «некоторые праздники», также предлагал для информирования молодежи установить стенды с описанием языческих обрядов.

              Сейчас в парке «Торфянка» находится деревянный поклонный крест, где ранее предлагалось построить православный храм. Затем возник конфликт с противниками строительства, и храм было решено возвести в другом месте.

              Авторы обращения указывают, что в последнее время в России появилось много неоязычников, стремящихся «реконструировать дохристианские обряды славян», «восстановить славянское язычество», но в основном они, как говорится в письме, «опираются на свои личные фантазии», а «живой традиции славянского язычества не сохранилось».

              Напомним, в 2015 году в «Торфянке» возник конфликт из-за предполагаемого строительства храма Казанской иконы Божией Матери. Для этого был выделен участок площадью 0,2 га. Несколько десятков жителей района Лосиноостровский провели митинг против строительства храма, им противостояли православные жители района и активисты общественного движения «Сорок Сороков».

              В итоге РПЦ заявила о готовности перенести строительство храма из парка «Торфянка». На месте

              остался поклонный крест, который в 2016 году попытались снести.


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