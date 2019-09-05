Православные потребовали запретить строительство «языческого капища» в Москве

К властям Москвы и правоохранительным органам обратились православные жители северо-востока столицы, которые попросили не допустить строительство «языческого капища» в парке «Торфянка».

«Просим вас не допустить строительство языческого «капища» на территории Северо-Восточного административного округа Москвы, так как данное строительство вызовет массовое гражданское противостояние на территории округа и спровоцирует очередной конфликт», – передает РИА «Новости» текст обращения.

Обращение подписано координатором общественного движения «Православные жители северо-востока Москвы» Михаилом Роговым.

К обращению прикладываются подписи жителей на девяти листах. Обращение направлено в префектуру и прокуратуру Северо-Восточного административного округа Москвы, также оно поступило в управление ФСБ по Москве.

Совет депутатов Лосиноостровского муниципального округа по итогам дискуссии решил «принять к сведению» это обращение и «оставить себе к размышлению».

О возможности установки в парке «Торфянка» «камня Перуна», а также «архитектурного ансамбля в виде капища», предложенного москвичем Евгением Лебедевым, говорилось 21 августа на заседании совета депутатов. Лебедев предлагал проводить на капище «некоторые праздники», также предлагал для информирования молодежи установить стенды с описанием языческих обрядов.

Сейчас в парке «Торфянка» находится деревянный поклонный крест, где ранее предлагалось построить православный храм. Затем возник конфликт с противниками строительства, и храм было решено возвести в другом месте.

Авторы обращения указывают, что в последнее время в России появилось много неоязычников, стремящихся «реконструировать дохристианские обряды славян», «восстановить славянское язычество», но в основном они, как говорится в письме, «опираются на свои личные фантазии», а «живой традиции славянского язычества не сохранилось».

Напомним, в 2015 году в «Торфянке» возник конфликт из-за предполагаемого строительства храма Казанской иконы Божией Матери. Для этого был выделен участок площадью 0,2 га. Несколько десятков жителей района Лосиноостровский провели митинг против строительства храма, им противостояли православные жители района и активисты общественного движения «Сорок Сороков».

В итоге РПЦ заявила о готовности перенести строительство храма из парка «Торфянка». На месте

остался поклонный крест, который в 2016 году попытались снести.