Дерипаска раскритиковал судебную систему России

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Найден многомиллиардный рынок для российской нефти и газа

У России появились углеводороды для Индии Фото: Parth Sanyal/Reuters
Россия и Индия давно сотрудничают в сфере атомной энергетики. Индусы также закупают российские вооружения. А вот в нефтегазовой сфере отношения двух стран не складывались. Например, проекты строительства газопровода и нефтепровода в Индию так и остались на бумаге. Но ситуация кардинально изменится уже в ближайшие годы.  Подробности...
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Россия получила уникальную роль в Большой Евразии

Владимир Путин и Нарендра Моди во ВладивостокеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия разворачивается от Европы к Азии и хочет создать большое евразийское пространство, объединяющее территорию от Атлантики до Тихого океана. Это не Европа от Лиссабона до Владивостока. А Евразия от Португалии до Индонезии. Процесс запущен – и эта континентальная интеграция будет идти, даже если Европа не найдет в себе силы включиться в данный процесс. Подробности...
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Создание «ядерного буксира» откроет России дорогу на Марс

Предположительное изображение российского космического ядерного буксира будущегоФото: кадр из видео
Крайне амбициозная задача реализуется сегодня в России – создание уникальной ядерной энергодвигательной установки. Впервые во всех подробностях этот проект продемонстрировали на прошедшем авиакосмическом салоне МАКС. Сейчас идут испытания, и если идея будет реализована, это впервые в истории откроет России и планете Земля в целом дорогу в дальний космос. Подробности...
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Лучший друг России является злейшим врагом Китая

Монголы оценивают роль России в своей истории принципиально иначе, чем народы Восточной ЕвропыФото: Михаил Климентьев/ТАСС
О России в Монголии вспоминают гораздо чаще, чем в России – о Монголии. Эта страна, бывшая некогда самой большой империей планеты, искренне считает Москву своим лучшим другом. Чтобы зафиксировать это на бумаге, Путин посетил Улан-Батор. Но почему монголы относятся к русским с такой приязнью? И почему их некогда нищую страну теперь называют самой перспективной экономикой планеты? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Запад экспортирует идеологию вместо технологий

Герман Садулаев, писатель, публицист
Западный мир навязывает свои социальные технологии, а вот технические технологии старается защитить – с целью сохранить экономическое неравенство. Если действительно хочешь творить добро, то поделись конкретными знаниями. Нет, не делится. Подробности...

Валлерстайн – человек, предсказавший реабилитацию Ленина

Андрей Манчук, политолог
Не будучи коммунистом, он неизменно высказывал симпатии советскому проекту – как выдающейся исторической попытке провести форсированную социально-экономическую модернизацию и преодолеть отставание от «гегемонов» из капиталистического ядра. Подробности...
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Запас прочности системе дает не мягкость, а справедливость

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское общество вполне осознает, что едва ли не впервые оно получило над собой власть, которая сочетает в себе сдержанную силу, несклонность к избыточной жестокости – и вообще чуть ли не самую милосердную за всю историю страны. Подробности...
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              Дерипаска раскритиковал судебную систему России

              5 сентября 2019, 10:41

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Бизнесмен Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019) заявил, что работа российской судебной системы не устраивает предпринимателей, а это препятствует переводу их бизнеса в национальную юрисдикцию.

              «Честно говоря, я не знаю того предпринимателя, которого устраивает российская судебная система в настоящий момент. Много сделано, безусловно, это не беспредел 90-х, но когда в судах общей юрисдикции количество оправдательных приговоров – 2%, когда в судах коммерческих, скажем так, количество оправдательных договоров для предпринимателей, которые имеют с государством разбирательства, – примерно такой же процент <...>, никакой национальной юрисдикции не будет», – сказал Дерипаска на сессии в рамках ВЭФ, передает ТАСС.

              Он отметил, что вопрос о переводе бизнеса в российскую юрисдикцию, начинается с судей. «Если у нас на сегодняшний день 60% судей формируются из состава помощников судей и фактически секретарей, то это достаточно закрытая элитарная группа, которая не то что неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и неадекватно выносит решения», – сказал предприниматель, отметив, что судебная реформа могла бы решить некоторые проблемы.

              Напомним, весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ», «Русал», «Русские машины» и другие.

              В январе 2019 года санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго» были сняты, но при этом доля контроля Дерипаски над этими компаниями снизилась, а сам бизнесмен остался в санкционном списке.


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