Дерипаска раскритиковал судебную систему России

Бизнесмен Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019) заявил, что работа российской судебной системы не устраивает предпринимателей, а это препятствует переводу их бизнеса в национальную юрисдикцию.

«Честно говоря, я не знаю того предпринимателя, которого устраивает российская судебная система в настоящий момент. Много сделано, безусловно, это не беспредел 90-х, но когда в судах общей юрисдикции количество оправдательных приговоров – 2%, когда в судах коммерческих, скажем так, количество оправдательных договоров для предпринимателей, которые имеют с государством разбирательства, – примерно такой же процент <...>, никакой национальной юрисдикции не будет», – сказал Дерипаска на сессии в рамках ВЭФ, передает ТАСС.

Он отметил, что вопрос о переводе бизнеса в российскую юрисдикцию, начинается с судей. «Если у нас на сегодняшний день 60% судей формируются из состава помощников судей и фактически секретарей, то это достаточно закрытая элитарная группа, которая не то что неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и неадекватно выносит решения», – сказал предприниматель, отметив, что судебная реформа могла бы решить некоторые проблемы.

Напомним, весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ», «Русал», «Русские машины» и другие.

В январе 2019 года санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго» были сняты, но при этом доля контроля Дерипаски над этими компаниями снизилась, а сам бизнесмен остался в санкционном списке.