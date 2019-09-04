Вьетнам захотел увеличить товарооборот с Россией до 10 млрд долларов к 2020 году

Россия и Вьетнам располагают возможностями нарастить товарооборот до 10 млрд долларов к 2020 году, заявил замглавы МИД республики То Ань Зунг в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам дипломата, создание зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом позволило быстро нарастить товарооборот между Россией и Вьетнамом. Так, в 2018 году объем российского экспорта во Вьетнам составил 2,5 млрд долларов, импорт из Вьетнама достиг 3,6 млрд долларов, передает ТАСС.

«У обеих сторон есть возможности повысить эффективность всестороннего сотрудничества во всех аспектах и тем самым претворить в жизнь цель увеличения объема товарооборота до 10 млрд долларов к 2020 году», – сказал замглавы МИД Вьетнама на сессии клуба «Валдай» «Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров» в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам То Ань Зунга, его страна заинтересована в расширении экспорта в Россию сельскохозяйственной продукции, морепродуктов, каучука, текстиля, древесины и изделий из дерева, электроники. Ханой готов импортировать из России железо, сталь, каменный уголь, удобрения и другие сырьевые товары.

Дипломат обратил внимание на перспективы развития инвестиционного сотрудничества, отметив, что Вьетнам намерен привлечь российские инвестиции в те области, в которых у России есть преимущества, включая энергетику, добывающую промышленность, машиностроение, инфраструктуру.

«В то же время мы стремимся расширить инвестиции в Россию, особенно в нефтегазовую отрасль, в сферу услуг, торговли и в развитие совместного производства. Кроме того, у обеих сторон есть большой потенциал для развития сотрудничества в новых областях, таких как атомная энергетика и возобновляемые источники энергии, кибербезопасность, фармацевтика», – заметил дипломат.

То Ань Зунг подчеркнул, что для Вьетнама Дальний Восток России является ключевым регионом для сотрудничества в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, морской транспорт, туризм. «Вьетнам просит российскую сторону рассмотреть возможность создания механизма сотрудничества между Вьетнамом и Дальним Востоком с привилегиями, который позволит товарам, услугам и рабочей силе беспрепятственно перемещаться в этих регионах», – заявил дипломат.

Напомним, в мае Россия и Вьетнам договорились активнее использовать национальные валюты во взаиморасчетах.