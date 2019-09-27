Крымский депутат назвал причину хамства украинского вице-премьера в адрес СНГ

«Украинский вице-премьер пошел ва-банк с четким посылом Евросоюзу: с СНГ мы уже разругались со всеми в пух и прах, оскорбили их, а вы нас к себе еще не взяли, поторапливайтесь, а то мы стоим в голом поле на распутье», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Руслан Бальбек. Так он прокомментировал заявление украинского вице-премьера Дмитрия Кулебы о том, что СНГ – это «клуб неудачников».

«Слова украинского вице-премьера, наверное, рассчитаны на тех, кто думает, будто бы Украина уже сидит в кресле равноправного члена Евросоюза. А на самом деле официальный Киев осторожно скребется в закрытые двери ЕС, мол это мы, новые европейцы, желаем присоединиться. Правда, из-за двери – ни звука», – пояснил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Европейской правде», что «СНГ – это клуб неудачников», а Украине «надо стремиться в «клуб удачников». «СНГ – это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ – это закрытая история», – заявил замглавы правительства Украины.

В ответ на это председатель комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Украина вместе с другими странами-членами экономико-политического объединения ГУАМ сама оказалась в числе неудачников.

При Петре Порошенко украинские власти неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ, однако так и не подали документы. Кроме того, Киев задолжал СНГ более 300 млн рублей. В январе 2019 года Украина покинула несколько соглашений СНГ в связи с несовместимостью ряда актов с обязательствами Киева в рамках ассоциации с ЕС. В мае Порошенко пообещал, что Киев выйдет из международных договоров в рамках СНГ. Также он подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов Содружества. Политолог Богдан Безпалько рассказывал, к чему приведет выход Украины из СНГ.

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