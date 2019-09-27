В Госдуме резко ответили вице-премьеру Украины про «клуб неудачников» СНГ

«Если сравнить среднюю зарплату на Украине с зарплатами в странах СНГ – сразу станет понятно, кто здесь неудачник. Причем средние зарплаты в России и в той же Польше примерно одинаковы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Леонид Калашников. Так он прокомментировал заявление украинского вице-премьера Дмитрия Кулебы о том, что СНГ – это «клуб неудачников».

«Потому Кулеба ошибается. Неудачники обычно собираются в такие организации, как ГУАМ (экономико-политическое объединение Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии – прим. ВЗГЛЯД), а потом быстро расходятся», – пояснил председатель комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Есть страны, которые пытаются взрастить свои экономики и меньше тратить средств на политически мотивированные проекты. А есть неудачники, которые шушукаются по углам. Я не радуюсь этому, но говоря их языком – они и есть неудачники», – заключил Калашников.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Европейской правде», что «СНГ – это клуб неудачников», а Украине «надо стремиться в «клуб удачников». «СНГ – это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ – это закрытая история», – заявил замглавы правительства Украины.

При Петре Порошенко украинские власти неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ, однако так и не подали документы. Кроме того, Киев задолжал СНГ более 300 млн рублей. В январе 2019 года Украина покинула несколько соглашений СНГ в связи с несовместимостью ряда актов с обязательствами Киева в рамках ассоциации с ЕС. В мае Порошенко пообещал, что Киев выйдет из международных договоров в рамках СНГ. Также он подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов Содружества. Политолог Богдан Безпалько рассказывал, к чему приведет выход Украины из СНГ.

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