Вице-премьер Украины назвал СНГ «клубом неудачников»

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом (ЕС) Дмитрий Кулеба назвал СНГ «клубом неудачников».

Кулеба заявил в интервью «Европейской правде», что «СНГ – это клуб неудачников», а Украине «надо стремиться в «клуб удачников», передает РИА «Новости».

«СНГ – это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ – это закрытая история», – добавил он.

По его мнению, СНГ не мешает евроинтеграции Украины, так как «не может ничему мешать в принципе, потому что он ни на что не способен».

Отметим, что при президентстве Петра Порошенко украинские власти неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ, однако так и не подали документы. Кроме того, Киев задолжал СНГ более 300 млн рублей.

В январе 2019 года Украина покинула несколько соглашений СНГ в связи с несовместимостью ряда актов с обязательствами Киева в рамках ассоциации с ЕС.

В мае Порошенко пообещал, что Киев выйдет из международных договоров в рамках СНГ. Также он подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов Содружества.

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