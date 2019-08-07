Украина задолжала СНГ более 300 млн рублей

Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) уже превысила 300 млн рублей, заявили в департаменте информации и печати МИД России.

В МИД заявили, что Киев прекратил платить взносы в бюджет СНГ еще в 2014 году, однако формально Украина все еще является полноценным участником содружества, так как с ее стороны в исполком СНГ не подавалось официальных уведомлений о выходе из организации или из ее отраслевых советов, пишут «Известия».

«Никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве добавили, что размер задолженности перед СНГ и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств СНГ.

На данный момент «сумма неперечисленных денежных средств, то есть фактическая задолженность Киева, составляет более 300 млн рублей».

Кроме того, Украина как формальный член СНГ продолжает получать приглашения на заседания высших уставных органов, информацию об их итогах и прочее.

В МИД выразили надежду, что новые власти Украины проявят «прагматический, разумный подход» и сохранят членство в Содружестве.

Напомним, в январе 2019 года Украина покинула несколько соглашений СНГ в связи с несовместимостью ряда актов с обязательствами Киева в рамках ассоциации с Евросоюзом.

В мае экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Киев выйдет из международных договоров в рамках СНГ. Кроме того, он подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов Содружества.

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