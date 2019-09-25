НАТО отреагировало на предложение Путина о ракетном моратории

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что предложение России ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) «нереально, поскольку Москва развернула ракету SSC-8».

«Что касается моратория, то мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность: Россия уже развернула SSC-8 (классификация НАТО для ракеты 9М729) в нарушение ДРСМД. До тех пор, пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением», – сказала Лунгеску, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Позже данную инициативу объяснили в МИД.

Документ был получен в Германии, однако там отметили, что рассмотрят его вместе с партнерами в НАТО и ЕС.

Политолог-международник Иван Тимофеев, комментируя данную ситуацию газете ВЗГЛЯД, назвал две причины, из-за которых Европа не поддержит мораторий.

Газета ВЗГЛЯД также подробно рассказывала о претензиях США к российской крылатой ракете 9М729 (SSC-8), которая якобы нарушает положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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