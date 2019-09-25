Путин предложил ряду стран ввести мораторий на развертывание ракет

Президент России Владимир Путин направил ряду стран, в том числе входящих в НАТО, послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, сообщают СМИ.

Владимир Путин 19 сентября направил лидерам ряда стран и объединений послание по вопросу ракет средней и меньшей дальности, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник среди прибывших на сессию Генассамблеи ООН дипломатов из стран – членов НАТО.

По словам источника, схожие письма получили все страны Североатлантического альянса.

Издание отмечает, что Кремль направил такие же послания и целому ряду государств, не входящих в НАТО, например Китаю.

Также письмо получили глава внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Главной темой послания стала ситуация вокруг развалившегося 2 августа советско-американского Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В своем послании Путин, в частности, пишет: «Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия».

Подчеркивается, что Москва готова доказать свою правоту на деле.

«Хотел бы отметить, что претворение в жизнь подобной схемы (моратория) потребует дополнительных верификационных мер, особенно в условиях, когда на территории Европы уже размещены пусковые установки для ракет средней дальности. Готовы к обсуждению соответствующих технических аспектов», – сказано в письме российского лидера.

Там отмечается также, что даже без договора о РСМД Россия готова вести переговоры со странами НАТО о неких верификационных мерах.

Напомним, в августе сообщалось, что Россия призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии. Отмечалось, что у Вашингтона к такому решению интереса нет.

Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не хотела втягиваться в гонку вооружений и Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с американской стороной.

Напомним, Россия возложила на США вину за угрозу раскручивания новой гонки вооружений. Подчеркивалось, что Вашингтону не позволят втянуть Москву в этот процесс.

В сентябре в МИД России заявили, что доклад Госдепартамента США о приверженности обязательствам по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению (КВРН) служит прикрытием для нарушений американской стороны в данной сфере.

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