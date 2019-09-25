Путин предложил ряду стран ввести мораторий на развертывание ракет

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Москва и Минск оставили Украину без дизеля

Украина столкнулась с дефицитом дизельного топливаФото: Стрингер/РИА «Новости»
Украина оказалась в ловушке из-за дефицита дизельного топлива. Причем загнала туда она себя самостоятельно. Главной причиной стали введенные Киевом пошлины на поставки дизеля по трубопроводу. Не удалась и замена российского топлива белорусским. А свою нефтепереработку Украина уже давно уничтожила. Вернуть российского поставщика Киев теперь тоже вряд ли сможет. Подробности...
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США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН

Вход в офис ООН в Нью-Йорке закрыт для тех, кому закрыт въезд в США, посчитали в ВашингтонеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Американские власти спровоцировали новый международный скандал и проявили себя плохими хозяевами. Российская делегация не получила вовремя визы для поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. В Кремле пообещали крайне жесткую реакцию, а МИД уже вручил американскому зампосла ноту протеста. Чем можно объяснить враждебный жест американской дипломатии и как следует отвечать на обострение визовой войны? Подробности...
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Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей

Эстония уверяет, что Су-34 вошел в ее воздушное пространствоФото: mil.ru
Эстония снова заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Минобороны ответило: Су-34 выполнял плановый перелет, маршрут был согласован, а пилот поддерживал связь с представителем страны НАТО – эстонским авиадиспетчером. Оказалось, что Россия зачастую действительно оповещает другие страны о полетах военных самолетов вдоль их границ. Но делает это далеко не всегда. Подробности...
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США предложили Турции продать дружбу с Россией

Трамп не сможет сделать Эрдогану предложение, от которого тот не смог бы отказатьсяФото: Joshua Roberts/Reuters
США готовы заплатить Турции за отказ от C-400. Накануне встречи Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана СМИ опубликовали пакет сделанных Вашингтоном предложений Анкаре. Это и возврат в программу F-35, и поставки нужного оружия, и рост объемов торговли в пять раз. От Турции требуется самая малость: не активировать купленные у Москвы комплексы С-400. Вопрос – примет ли Анкара это предложение. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Война против терроризма должна начинаться в интернете

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
ИГИЛ фактически разгромлен. Но победа в реальности совсем не означает победы в онлайне. С терроризмом в Сети государства также обязаны активно бороться, но пока не понимают как. Подробности...
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Мир в Донбассе может стать шагом к большой войне

Глеб Простаков, журналист
Если ценой войны были многотысячные жертвы, утрата территорий, разрушение промышленности и миллионы выехавших из страны в поисках лучшей жизни, то ценой мира может быть прекращение существования Украины как единого государства. Подробности...
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Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Еврейское государство в глазах отечественного обывателя является образцом житейской мудрости и порядка. Однако израильского политикума это правило не касается – там царит разброд и хаос, недопустимый для воюющего государства. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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              Путин предложил ряду стран ввести мораторий на развертывание ракет

                 25 сентября 2019, 08:49
              Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Президент России Владимир Путин направил ряду стран, в том числе входящих в НАТО, послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, сообщают СМИ.

              Владимир Путин 19 сентября направил лидерам ряда стран и объединений послание по вопросу ракет средней и меньшей дальности, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник среди прибывших на сессию Генассамблеи ООН дипломатов из стран – членов НАТО.

              По словам источника, схожие письма получили все страны Североатлантического альянса.

              Издание отмечает, что Кремль направил такие же послания и целому ряду государств, не входящих в НАТО, например Китаю.

              Также письмо получили глава внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

              Главной темой послания стала ситуация вокруг развалившегося 2 августа советско-американского Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

              В своем послании Путин, в частности, пишет: «Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия».

              Подчеркивается, что Москва готова доказать свою правоту на деле.

              «Хотел бы отметить, что претворение в жизнь подобной схемы (моратория) потребует дополнительных верификационных мер, особенно в условиях, когда на территории Европы уже размещены пусковые установки для ракет средней дальности. Готовы к обсуждению соответствующих технических аспектов», – сказано в письме российского лидера.

              Там отмечается также, что даже без договора о РСМД Россия готова вести переговоры со странами НАТО о неких верификационных мерах.

              Напомним, в августе сообщалось, что Россия призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии. Отмечалось, что у Вашингтона к такому решению интереса нет.

              Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не хотела втягиваться в гонку вооружений и Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с американской стороной.

              Напомним, Россия возложила на США вину за угрозу раскручивания новой гонки вооружений. Подчеркивалось, что Вашингтону не позволят втянуть Москву в этот процесс.

              В сентябре в МИД России заявили, что доклад Госдепартамента США о приверженности обязательствам по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению (КВРН) служит прикрытием для нарушений американской стороны в данной сфере.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что для ядерной войны появились новые причины.


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