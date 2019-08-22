Россия возложила на США вину за угрозу раскручивания новой гонки вооружений

Человечество оказалось в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций Вашингтона, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совета Безопасности по вопросу ракетных испытаний США.

«Отдаете ли вы себе отчет, что мы все из-за геополитических амбиций США оказались в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений? – обратился Полянский к партнерам в Совбезе. – Нас, например, эта перспектива очень беспокоит. А вот американских коллег, похоже, нет».

«Мы все еще не теряем веру в то, что здравый смысл и инстинкт самосохранения у наших западных партнеров все-таки возобладает. Ведь на кону само существование человечества», – приводит ТАСС слова Полянского.

При этом российский дипломат напомнил, что в феврале 2021 года истекает Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ), который также находится в зоне риска после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы», – отметил Полянский.

Напомним, во вторник Ассоциация по контролю над вооружениями США призвала Конгресс заблокировать финансирование программ по развертыванию ракет средней дальности, поскольку это приведет в новой ракетной гонке.

Отметим, секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупреждал, что выход США из договоров по ограничению вооружений приведет к хаосу в мире. При этом Москва подчеркнула, что не позволит Вашингтону втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД