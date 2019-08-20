Конгресс США призвали предотвратить новую гонку вооружений

Ассоциация по контролю над вооружениями США призвала Конгресс заблокировать финансирование программ по развертыванию ракет средней дальности, поскольку это приведет в новой ракетной гонке.

Специалисты считают, что в новом оружии нет необходимости, а его разработка только спровоцирует новую гонку вооружений США, России и Китая, передает RT.

В докладе организации говорится, что развертывание ракет средней дальности после развала ДРСМД окажется слишком затратным для США. К тому же, как отмечают специалисты, уже существующее оружие способно сдерживать Россию и Китай.

«На развертывание новых американских ракет средней дальности уйдут годы и миллиарды долларов. Кроме того, с точки зрения защиты стран НАТО или союзников США в Азии в них нет военной необходимости, учитывая, что существующие системы вооружения воздушного и морского базирования и без того способны угрожать ключевым целям в России и Китае», – отмечается в докладе.

В ассоциации также напомнили, что на 2020 финансовый год Минобороны США запросило почти 100 млн долларов для разработки трех новых ракетных систем, которые нарушали бы ограничения по дальности действия по ДРСМД.

Эксперты утверждают, что властям США и других стран предстоит найти новое решение, чтобы США и Россия достигли прогресса в вопросе ядерного разоружения.

Ранее США сообщали, что провели испытания неядерной ракеты наземного базирования, которая «поразила цель после более чем 500 км полета», то есть ее запуск нарушает условия ДРСМД.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил, что именно ради испытаний, запрещенных ДРСМД ракет, США вышли из договора. При этом стартовый ствол для ракеты существовал на полигоне еще в 2015 году.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД