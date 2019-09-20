МИД: Доклад США по контролю над вооружениями прикрывает нарушения Вашингтона

Доклад Госдепартамента США о приверженности обязательствам по контролю над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) служит прикрытием для нарушений американской стороны в этой сфере, заявил МИД России.

«В каждой странице доклада сквозит стремление США прикрыть собственные нарушения обязательств в рамках основополагающих международно-правовых инструментов в сфере КВРН. Переложить ответственность на других, вывести себя из-под удара критики. Именно так выглядит развернутый раздел по Договору о ликвидации ракет меньшей и средней дальности, который представляет собой скорее несостоятельную попытку оправдаться за развал одного из важнейших достижений в данной области», – говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Ведомство отметило, что в докладе прослеживается практика использования тематики КВРН для борьбы с «не устраивающими» США государствами и правительствами.

«Информации по союзникам и партнерам США в документе нет. Неужели у них, по оценкам Вашингтона, все настолько хорошо в части соблюдения КВРН?» – отметили в МИД.

Ведомство отметило, что через две недели после окончания действия ДРСМД Пентагон провел летные испытания с земли крылатой ракеты «Томагавк» на дальность, при этом использовалась пусковая установка Mk-41.

«В составе ударного комплекса с крылатой ракетой наземного базирования с дальностью в диапазоне от 500 до 5500 км была испытана именно та комбинация ракеты и пусковой установки, которая составляла предмет ключевой российской претензии к выполнению американской стороной ДРСМД», – подчеркнул МИД.

Министерство отметило, что Россия будет вынуждена дополнительно проанализировать уровень соответствующих угроз для национальной безопасности, стратегической стабильности, в том числе угроз от «комплексов «Иджис Эшор» с пусковыми установками Mk-41, развертываемых в Европе и запланированных к размещению в АТР».

В 2018 году российское дипведомство отмечало, что США стремятся утаить свои многочисленные нарушения международных соглашений в области контроля над вооружениями.