Путин заявил о готовности России обеспечивать свою безопасность после выхода США из ДРСМД

Президент Владимир Путин по итогам совещании с членами Совета безопасности России заявил, что Москва будет обеспечивать свою безопасность после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем порядке.

«18 августа в Соединенных Штатах произведён испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров. Такое вооружение относится к категории запрещенного по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Он напомнил, что Россия неоднократно обращала внимание, что размещение США таких пусковых установок на суше, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше являются прямым нарушением ДРСМД. «Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования «Томагавк». Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно – они сами об этом сказали. И конечно, возникает вопрос: как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и Польше? Системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?» – добавил президент.

Он также обратил внимание на то, что испытания ракеты с запрещёнными ДРСМД характеристиками состоялись всего через 16 дней после завершения инициированной США процедуры денонсации Договора. «И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий. Это лишь подтверждает обоснованность проявленных нами ранее озабоченностей», – указал Путин.

Он подчеркнул, что США «срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора». «Как всем теперь очевидно, ее единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора и изначальное намерение выйти из него», – добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не хотела втягиваться в гонку вооружений, и Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Вашингтоном для восстановления доверия и укрепления международной безопасности. «Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений. … Разработка нами новейших, действительно не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия была вызвана и, можно сказать, спровоцирована односторонним выходом Соединенных Штатов Америки из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году. Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем», – пояснил Путин.

Он также поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы, создаваемой для России действиями США. «Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю министерству обороны Российской Федерации, министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа», – указал президент.

Во вторник ассоциация по контролю над вооружениями США призвала конгресс заблокировать финансирование программ по развертыванию ракет средней дальности, так как это приведет в новой ракетной гонке. В свою очередь Россия возложила на США вину за угрозу раскручивания новой гонки вооружений. Кроме того, Москва подчеркнула, что не позволит Вашингтону втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений, и призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии.

Между тем стало известно, что США начали разрабатывать запрещенную ДРСМД гиперзвуковую ракету.

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