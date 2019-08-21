США начали разрабатывать запрещенную ДРСМД гиперзвуковую ракету

Вашингтон занялся разработкой гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, который был запрещен договором РСМД, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти.

«Что касается, в частности, радиусов действия (подпадающих под договор) РСМД, то сейчас, не участвуя в договоре, мы смотрим, где мы можем в первую очередь найти возможности (по разработке ракет). Мы идем по пути ракетной программы. Разумеется, гиперзвуковых (ракет). Если вы поместите баллистическую боеголовку на легкую гиперзвуковую ракету, то это будет за пределами соответствия ДРСМД. Мы рассматриваем такие возможности», – сказал Маккарти, передает РИА «Новости».

Во вторник Вашингтон отверг заявления Москвы о том, что США начали разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В понедельник США сообщили, что провели испытания неядерной ракеты наземного базирования. Эта ракета нарушила бы ДРСМД, однако 2 августа он прекратил свое действие по инициативе Вашингтона.

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