США отвергли обвинения России по нарушающим ДРСМД ракетам

Вашингтон отвергает заявления Москвы о том, что США начали разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер.

«Это не так», – сказал он в ответ на заявление МИД России о том, что американские разработки в этой сфере велись давно, передает ТАСС.

«США приостановили выполнение своих обязательств по договору 2 февраля и официально вышли из него 2 августа. После приостановления обязательств Пентагон приступил [к разработке] крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет», – отметил Карвер.

Ранее в Пентагоне также заявили, что разработка новой ракеты наземного базирования в США началась в 2019 году.

В понедельник США сообщили, что провели испытания неядерной ракеты наземного базирования. Эта ракета нарушила бы ДРСМД, однако 2 августа он прекратил свое действие по инициативе Вашингтона.

В Москве заявили, что эти испытания доказывают, что США задолго до выхода из ДРСМД нарушали договор и создавали запрещенные ракеты.

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