Пентагон раскрыл, когда начал готовиться к пускам запрещенных ДРСМД ракет

Разработка новой ракеты наземного базирования в США началась в начале 2019 года, заявили в пресс-службе Пентагона.

«В рамках комплексного ответа на нарушения Россией Договора о РСМД Соединенные Штаты объявили, что в конце 2017 года начнут соответствующие договору исследования и разработки концепций обычных ракет наземного базирования. После приостановки США своих обязательств по Договору о РСМД в феврале 2019 года минобороны приступило к концептуальному проектированию систем крылатых ракет и баллистических ракет наземного базирования», – сказал представитель пресс-службы подполковник Роберт Карвер, передает РИА «Новости».

США заявляли, что после выхода из ДРСМД намерены заниматься исследованиями и разработкой крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет, напомнил Карвер.

«Этот тест демонстрирует приверженность США проведению этих исследований и разработок. Разработка обычного (неядерного) крылатого ракетного комплекса наземного базирования находится на ранних стадиях испытаний, и пройдут годы, прежде чем любая оперативная система будет готова к развертыванию», – добавил подполковник.

По его словам, Пентагон намерен и дальше тестировать ракетные системы для определения возможностей проекта и его потенциальной пользы для обороны США.

Он подчеркнул, что США ранее не испытывали ракеты наземного базирования дальностью выше 500 километров.

Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты готовили испытания нарушающих ДРСМД ракет минимум с осени прошлого года.

В понедельник США сообщили, что провели испытания неядерной ракеты наземного базирования, которая «поразила цель после более чем 500 км полета». Запуск этой ракеты нарушил действовавший до 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.