В Кремле отреагировали на пуск США крылатой ракеты наземного базирования

Москва расценивает пуск США крылатой ракеты наземного базирования как доказательство того, что американцы изначально готовились к подрыву Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается испытания в неядерном исполнении ракеты средней дальности американцами. Собственно, эта новость подоспела вчера в момент общения двух президентов, (Владимира) Путина и (Эммануэля) Макрона, и как раз Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что за несколько недель и за несколько месяцев подобное испытание подготовить невозможно. «Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действиями привели к слому ДРСМД», – добавил Песков.

Ранее во вторник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не позволит Соединенным Штатам втянуть себя в гонку вооружений, Москва привержена мораторию на размещение ракет средней дальности, пока это не сделает Вашингтон.

В понедельник США сообщили, что провели испытания неядерной ракеты наземного базирования, которая «поразила цель после более чем 500 км полета», то есть ее запуск нарушает условия ДРСМД.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил, что именно ради испытаний запрещенных ДРСМД ракет США вышли из договора. При этом стартовый ствол для ракеты существовал на полигоне еще в 2015 году.

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