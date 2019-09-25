В МИД объяснили вынесенное Россией предложение о моратории по ДРСМД

Москва предложила мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сразу после выхода Вашингтона из договора, предложение носит глобальный характер, заявил источник в МИД.

По словам источника, в министерстве подтверждают – «ведется активная работа по продвижению инициатив президента России о недопущении размещения РСМД кем бы то ни было и где бы то ни было», передает РИА «Новости».

Он также напомнил, что инициатива о моратории была предложена Владимиром Путиным сразу после того, как США вышли из договора, предложение носит глобальный характер.

«Здесь никаких секретов или сенсаций нет. Вопрос в том, что до сих пор нет позитивной реакции от других государств», – подчеркнул источник в российском МИД.

Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин предложил ряду стран ввести мораторий на развертывание ракет.

В августе сообщалось, что Россия призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии. Отмечалось, что у Вашингтона к такому решению интереса нет.

Владимир Путин подчеркивал, что Москва никогда не хотела втягиваться в гонку вооружений и Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с американской стороной.

Напомним, Россия возложила на США вину за угрозу раскручивания новой гонки вооружений.

В сентябре в МИД России заявляли, что доклад Госдепа США о приверженности обязательствам по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению (КВРН) служит прикрытием для нарушений американской стороны в данной сфере.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что для ядерной войны появились новые причины.

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