Названы две причины, почему Европа не поддержит предложение Путина о ракетном моратории

«В Европе вряд ли российская инициатива получит поддержку», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Иван Тимофеев. Так он прокомментировал предложение президента России Владимира Путина ряду стран ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

«Это хороший дипломатический ход с российской стороны. Мы показываем, что готовы к диалогу, что нас ситуация с развалом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не устраивает, что Москва намерена предложить определенные меры, которые снизили бы риски, связанные с развалом ДРСМД», – подчеркнул программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

В среду стало известно, что Владимир Путин предложил ряду стран ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Как сообщил изданию «Коммерсант» источник среди прибывших на сессию Генассамблеи ООН дипломатов из стран – членов НАТО, соответствующие послания были направлены российским президентом лидерам государств – членов альянса. Сообщается, что соответствующие письма также получили генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини. Кроме того, послания были направлены властям некоторых других стран, в частности Китая, сообщил источник.

По его словам, в посланиях отмечается: Россия уже приняла решение не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах, пока этого не сделали американцы. «Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», – цитирует российского президента источник. Также в посланиях сообщается: даже в условиях ликвидации договора РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких «верификационных мерах» – то есть о мерах по проверке или подтверждению соблюдения соглашений.

Политолог Иван Тимофеев выразил сомнение в том, что европейские страны – члены альянса примут предложение о введении моратория на развертывание ракет на континенте. «На это есть как минимум две причины. Во-первых, европейцы уже подписались под натовской позицией, которая возлагает ответственность за разрушение ДРСМД, фактически, на Россию. Эта позиция приведена к американскому знаменателю, то есть по сути, это американская позиция», – указал эксперт.

«Во-вторых, вряд ли сейчас в Европе есть лидеры, которые решаться на поддержку каких-то системных российских инициатив. Неважно, хороши они или плохи. Сам факт того, что инициатива исходит от России, может стать для европейцев по политическим причинам препятствием для поддержки инициативы», – полагает собеседник. Хотя, конечно, это в интересах Европы, потому что, прежде всего, это вопрос их безопасности. «Если вдруг такие ракетные системы, выходящие за рамки ДРСМД, будут развернуты, европейская безопасность существенно сократится», – добавил эксперт.

Что касается другого предполагаемого адресата послания – Китая, то эта страна уже давно избегает своих обязательств по каким-либо системам вооружения, в том числе и по ракетам средней и меньшей дальности, – отметил Тимофеев. «Поэтому я не думаю, что со стороны КНР будет какая-то реакция», – считает эксперт.

Единственной альтернативой ДРСМД может быть только новый договор, полагает Тимофеев. Но по его мнению, выйти на заключение нового соглашения такого уровня будет сложно, учитывая международную политическую конъюнктуру. «Можно попробовать какими-то малыми шагами как-то снизить риски от фактической ликвидации действующего договора. Пока такая тактика малых шагов по снижению рисков вполне разумна, но это также сложный путь», – резюмирует эксперт.

Ранее МИД России призвал США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии. Президент Путин заявлял, что Россия никогда не хотела втягиваться в гонку вооружений, и Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Вашингтоном. О том, что Россия не будет участвовать в гонке вооружений (к которой может привести выход США из ДРСМД) накануне заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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