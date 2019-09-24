Песков исключил участие России в гонке вооружений

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к гонке вооружений, однако Россия в ней участвовать не будет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Студенты НИУ ВШЭ спросили Пескова, можно ли считать, что после разрыва Вашингтоном ДРСМД начинается гонка вооружений, передает РИА «Новости».

«Да, но Россия в ней участвовать не будет, об этом сказал президент (Владимир) Путин», – сказал Песков.

По его словам, гарантией отсутствия крупных войн является ядерный паритет.

«Пока и в обозримой перспективе наша страна в состоянии, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений, не отнимая значительных ресурсов от целей развития внутреннего, обеспечивать и ядерный паритет, и собственную безопасность», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Путин заявлял, что Россия никогда не хотела втягиваться в гонку вооружений, и Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Вашингтоном.

Москва возложила на США вину за угрозу раскручивания новой гонки вооружений, при этом подчеркивалось, что Вашингтону не позволят втянуть Россию в дорогостоящую гонку вооружений. Россия также призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД