В Германии получили послание Путина о моратории по ДРСМД

Правительство ФРГ сообщило о получении послания президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Я могу вам подтвердить, что правительство ФРГ получило послание российского президента. По нашим сведениям, и другие союзники и партнеры получили подобное письмо», – сказал представитель немецкого кабмина, уточнив, что они рассмотрят его вместе с партнерами в НАТО и ЕС, передает ТАСС.

«При этом мы всегда открыты для диалога с Россией, если он сопровождается серьезными намерениями прояснить открытые вопросы и решить проблемы», – отметил представитель правительства.

Ранее Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Позже данную инициативу объяснили в МИД.

Политолог-международник Иван Тимофеев, комментируя данную ситуацию газете ВЗГЛЯД, назвал две причины, из-за которых Европа не поддержит мораторий.

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