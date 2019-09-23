Волочкова высказалась о причине болезни Заворотнюк

Балерина Анастасия Волочкова в эфире телеканала НТВ предположила, что болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла быть вызвана процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

«Я могу только опираться на информацию, которой я обладаю, что да, все-таки это произошло и начало именно прогрессировать – эта болезнь и опухоль – после того, как Настя сделала ЭКО – подсадку для того, чтобы иметь ребенка», – заявила Волочкова программе «Ты не поверишь».

Балерина добавила, что «причиной могло быть все что угодно», и отметила, что пример Заворотнюк – не первый. «Значит, что-то опасное все-таки в этом есть. Может, просто еще, конечно, в таком возрасте», – сказала она.

«Не стоило, наверное, детей рожать и все. Это личное дело каждого человека, раз она захотела еще, это был ее выбор, но вы видите, чем это аукнулось? Как у Жанны Фриске», – заключила Волочкова.

По данным СМИ, после рождения ребенка у Заворотнюк обнаружили опухоль мозга. Звучат версии, что болезнь спровоцировала процедура ЭКО, к которой могла прибегнуть артистка. Скончавшаяся четыре года назад Жанна Фриске не делала процедуру искусственного оплодотворения, но проходила стимулирующий беременность гормональный курс лечения.

В прессе сообщалось, что Заворотнюк находилась в реанимации и была частично парализована. На этой неделе она пришла в себя, сообщалось, что она чувствует себя заметно лучше, ее перевели из реанимации в обычную палату. Актриса перенесла две операции.