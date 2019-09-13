Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, сообщают СМИ.

По информации Telegram-канала Mash, актриса была госпитализирована более двух недель назад. В ночь на пятницу ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния.

Ранее в пятницу сообщалось, что Заворотнюк не пришла на открытие магазина своей дочери.

СМИ писали, что после рождения третьего ребенка (в 2018 году) у актрисы якобы обнаружили рак мозга, после чего Заворотнюк отменила спектакли и перестала публиковать новые фотографии в соцсетях.

Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании. Соседи рассказали о резких переменах во внешности актрисы.