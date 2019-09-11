Соседи рассказали о резких переменах во внешности Заворотнюк

Соседка Анастасии Заворотнюк по коттеджному поселку Крекшиино в Новой Москве заявила, что не узнала телеведущую и актрису, когда увидела ее на улице. По словам женщины, актриса сейчас госпитализирована.

Соседка утверждает, что актриса сейчас больна и якобы находится в больнице, сообщает НТВ.

«А до этого, летом, дома была. Но в поселке ее почти не видели, я думала, в Америку к дочке улетела. Но потом вижу: Валя (мама Заворотнюк) плачет постоянно. У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может. А потом я и Настю увидела… Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств», – считает женщина.

Продавец сухофруктов из этого же поселка, однако, заявил, что видел актрису два дня назад – она приезжала на красном Porsche.

«Чернослив, курагу, изюм у меня взяла», – сказал мужчина.

Директор актрисы Марина Потапова опровергла слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга, сообщает «Комсомольская правда».

Знакомый мужа Заворотнюк Петра Чернышева также опроверг эти слухи, однако признал, что у актрисы есть проблемы.

«Я говорил с Петром на днях. Спросил про болезнь жены. Он категорично заявил, что рака у Насти нет. Но подтвердил, что она еще не пришла в форму после родов. Актриса заметно прибавила в весе. И это ее угнетает. К тому же, как мне рассказали, Петр недавно узнал про то, что его жена флиртовала с другим мужчиной – одним богатым чеченцем. Это было не сейчас, какое-то время назад, но Пете донесли об этом недавно. И он, видимо, обиделся. Возможно, это какие-то недоброжелатели попытались намеренно вызвать ревность Петра. Из-за этого между супругами произошел разлад. Настя нервничает, переживает, не хочет никого видеть. Так что у нее что-то вроде депрессии, а не рак, как пишут», – заявил источник.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, которые появились в СМИ.

Перед этим СМИ сообщили, что после рождения третьего ребенка (в 2018 году) у актрисы якобы обнаружили рак мозга, после чего Заворотнюк отменила спектакли и перестала публиковать новые фотографии в соцсетях.