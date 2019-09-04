Стало известно о болезни Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, которые появились в СМИ.

После слухов о болезни Анастасии Заворотнюк «Комсомольская правда-Екатеринбург» позвонила актрисе. Издание сообщило, что голос артистки по телефону звучал «хрипло, как у очень больного человека».

Отмечается, что Заворотнюк не стала отвечать на вопрос о проблемах со здоровьем. А после того, как ее спросили, сможет ли она сейчас поучаствовать в мероприятии, ответила: «Нет, пока нет», и повесила трубку.

Ранее в СМИ сообщалось, что после рождения третьего ребенка (в 2018 году) у актрисы обнаружили рак мозга. Из-за чего Заворотнюк отменила спектакли и перестала публиковать новые фотографии в соцсетях. Однако тогда концертный директор артистки Стас Христов эти слухи опроверг.

Также сообщалось, что Заворотнюк задолжала судебным приставам Тропарево-Никулинского района 1,6 млн рублей, за что ей грозил запрет на выезд из страны. Однако позже она оплатила долги.