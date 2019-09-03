Актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей могли запретить выезд за рубеж, сообщили в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

«В настоящее время в структурных подразделениях УФССП России по Москве отсутствуют на исполнении исполнительные производства в отношении Заворотнюк Анастасии Юрьевны. В рамках ранее возбужденных исполнительных производств задолженность оплачена в полном объеме», – заявили в пресс-службе столичного управления ФССП России РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Заворотнюк задолжала судебным приставам Тропарево-Никулинского района 1,6 млн рублей, за что ей грозил запрет на выезд из страны.

Позже стало известно, что приставы отказались от иска к Заворотнюк.