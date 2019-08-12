Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд из страны из-за долгов

Актриса Анастасия Заворотнюк задолжала судебным приставам Тропарево-Никулинского района 1,6 млн рублей, из-за долгов знаменитости могут запретить выезд из страны.

«Эта сумма накопилась за время судебных разбирательств. Анастасия пыталась добиться снижения суммы, но у представителей Фемиды, судя по всему, оказалась своя позиция на этот счет», – пояснил адвокат Заворотнюк Виктор Пастрнак «СтарХиту».

Издание отмечает, что несколько лет назад актриса взяла в кредит 44 миллиона рублей на покупку земли, всю сумму Заворотнюк выплатила в прошлом году. Нынешняя задолженность накопилась у актрисы за время других судебных разбирательств. Ближайшее заседание по делу назначено на начало сентября.

В сентябре 2018 года актрису обокрали, злоумышленники украли из дома Заворотнюк украшения с бриллиантами на сумму один млн рублей.