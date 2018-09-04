У Заворотнюк украли украшения с бриллиантами на миллион рублей

Кто-то влез в дом актрисы Анастасии Заворотнюк и похитил из ее сумки браслеты, серьги и кольцо из белого золота с бриллиантами, сообщили в правоохранительных органах.

В полицию обратился муж Заворотнюк фигурист Петр Чернышев, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Он рассказал, что из сумки актрисы, находившейся в прихожей, пропали «два браслета, серьги, кольцо (все из белого золота с бриллиантами) и 20 тыс. рублей». Ущерб оценивается почти в 1 млн рублей.

Полицейские начали проверку, осмотрев место происшествия и начав поиск свидетелей.

Анастасия Заворотнюк – российская телеведущая, актриса театра и кино. Является лауреатом национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2005». Получила известность, сыграв в сериале «Моя прекрасная няня».