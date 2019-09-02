Приставы передумали запрещать Заворотнюк выезд за границу

Федеральная служба судебных приставов Москвы отказалась от иска о наложении временных ограничений на выезд из России в отношении актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщили в пресс-службе Никулинского суда Москвы.

«В ходе судебного заседания представителем Тропарево-Никулинского ОСП УФССП России по Москве заявлен отказа от иска, отказ принят судом», – приводит ТАСС сооющение пресс-службы.

В суде отметили, что производство в отношении Заворотнюк прекращено в связи с отказом от иска. При этом, с чем связан отказ истца от требований, не уточняется.

Ранее сообщалось, что актриса задолжала судебным приставам Тропарево-Никулинского района 1,6 млн рублей.