Заворотнюк не пришла на открытие магазина дочери

Актриса Анастасия Заворотнюк не пришла на открытие магазина своей дочери.

23-летняя Анна Заворотнюк-Стрюкова выпустила линию модной одежды и открыла шоурум в центре Москвы, сообщает «КП».

Отмечается, что Анастасии Заворотнюк не было на этом торжественном мероприятии. На открытие магазина не пригласили и журналистов.

Ранее СМИ сообщили, что после рождения третьего ребенка (в 2018 году) у актрисы якобы обнаружили рак мозга, после чего Заворотнюк отменила спектакли и перестала публиковать новые фотографии в соцсетях.

Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, которые появились в СМИ. Соседи рассказали о резких переменах во внешности актрисы.