Пиар-директор рассказала о состоянии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк чувствует себя заметно лучше, сообщила подруга артистки со ссылкой на пиар-директора Марину Потапову.

«Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровления, причем шансы немаленькие», – сообщила подруга актрисы «Московскому комсомольцу».

Сообщается, что состояние Заворотнюк «заметно улучшилось, она вышла из комы». «Врачи обнажили, что возможно, Настя выкарабкается», – добавила она.

В ответ на вопрос о том, почему родственники Заворотнюк по-прежнему официально не разглашают эту информацию, подруга артистки отметила: «Их можно понять. Сейчас они боятся сглазить ситуацию».

Накануне сообщалось, что Заворотнюк пришла в себя.

Ранее СМИ сообщали, что Заворотнюк, у которой, как утверждалось, обнаружена опухоль мозга, находится в реанимации и частично парализована.