Появились сообщения о параличе Заворотнюк

Актрису Анастасию Заворотнюк, сообщения о тяжелом состоянии которой появились ранее на этой неделе, частично парализовало, пишут СМИ.

У актрисы поражена правая рука, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на информацию Telegram-канала Mash, добытую из источников в медицинских кругах.

По информации СМИ, Заворотнюк по-прежнему находится в реанимации. Источники, слова которых приводит радиостанция, сообщают, что в настоящее время рассматривается возможность операции, однако любое вмешательство сейчас может быть опасно.

Официально информация об этом не подтверждена.

Напомним, в пятницу появилась информация, что Заворотнюк якобы госпитализировали в одну из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии. В СМИ просочилась информация о том, что актриса страдает от рака мозга. Об этом же заявил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Между тем нейрохирург Александр Тушев в комментарии «Вечерней Москве» оценил шансы артистки на выздоровление. Врач, анализируя сообщения СМИ, отметил, что если опухоль головного мозга сопровождается отеком, значит, у человека уже третья или четвертая стадия. «Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь», – сказал он, отметив, что полностью вылечить опухоль нельзя.

«Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией – от восьми месяцев до года», – сказал Тушев.

Также специалист описал самочувствие больного: у пациента появляется общая слабость и утомляемость, бывают приступы судорог и неврологические осложнения.

«Операционное лечение тоже рисковое дело, потому что если у пациента после хирургии возникают какие-то неврологические проблемы, это может отсрочить лучевую химию, а значит, не будет больше никаких вариантов лечения», – добавил Тушев.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о спекуляциях на тему болезни Заворотнюк и Жанны Фриске.