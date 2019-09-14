Продюсер «Ласкового мая» назвал диагноз Заворотнюк

У актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга, заявил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Разин опубликовал в своем Instagram запись, в которой указал, что музыканты «Ласкового мая» молятся за Заворотнюк.

«Дай Бог, чтобы все обошлось. Анастасия - прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем ее, как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше», – написал он.

В комментариях один из пользователей спросил, что случилось с актрисой. Разин ответил, что у нее «последняя степень рака мозга».

При этом откуда у продюсера «Ласкового мая» такая информация, неизвестно.

Ранее стало известно, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в связи с «крайне тяжелым» состоянием.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Заворотнюк приписывают болезнь Жанны Фриске.