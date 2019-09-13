Заворотнюк приписывают болезнь Жанны Фриске

СМИ сообщают, что известная актриса Анастасия Заворотнюк, возможно, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. После родов у артистки якобы диагностировали глиобластому в неоперабельной стадии. Это дало прессе повод для спекуляций и сравнения с Жанной Фриске - певица умерла после родов от опухоли мозга. Но наука взаимосвязь между рождением ребенка и онкологией подтверждает неохотно.

«Бред. Отстань», – так телеведущая и актриса Анастасия Заворотнюк, по словам ее концертного директора, прокомментировала слухи о своей госпитализации. Как 13 сентября сообщил один из телеграм-каналов, «Моя прекрасная няня» оказалась в реанимации в крайне тяжелом состоянии, а врачи собрали консилиум, поскольку хирургическое вмешательство «может быть очень опасным».

Виной всему, сообщают СМИ, – глиобластома, злокачественная опухоль мозга, уже давшая метастазы. Сейчас артистка якобы находится в коме. Но как она могла в таком случае написать смс своему директору, неясно. Более того – уже анонсировано ее выступление в эфире одного из федеральных каналов. Дата, правда, не уточняется.

Слухи о болезни Заворотнюк появились в августе – ведущая перестала посещать светские мероприятия, а на последнем из ее раутов у нее на шее заметили шрам. Онкологи тогда прокомментировали фото: «похоже на следы от биопсии загрудинных узлов», которую проводят, чтобы исключить вероятность рака крови. Заворотнюк перестала писать в своих соцсетях 9 сентября, и это дало журналистам повод всерьез озаботиться ее состоянием. Сначала съездили к ней в коттеджный поселок, где соседки рассказали о «пополневшей» и «с выпавшими волосами» артистке, о ее плачущей матери, а затем добрались и до продавщиц близлежащих магазинов, которые вдруг все опровергли.

Болезнь – опять же, по данным СМИ — развилась после рождения у артистки дочери Милы. Ребенок появился на свет в октябре 2018 года. Этот факт сразу заставил общественность вспомнить о Жанне Фриске, которая скончалась от опухоли мозга в 2015 году. Экс-солистка «Блестящих» узнала о своем заболевании во время беременности, а первые симптомы проявились уже после рождения сына. Еще раньше, в 2008 году, и тоже вскоре после родов, умерла жена Константина Хабенского Анастасия – и так же от рака мозга.

И хотя легко провести параллели и заключить, что рак может быть связан с беременностью и родами, это не так, утверждают врачи.

Беременность не провоцирует развитие опухолей.

«Это либо совпадение, либо женщина заболела до наступления беременности, а во время ее течения заболевание диагностировали, но сама беременность не провоцирует развитие онкологического заболевания, ни в коем случае», – говорил ранее изданию «Чердак» директор Института акушерства Роман Шмаков.

Но беременность может рак форсировать.

«Если рак уже есть, то беременность некоторые опухоли может стимулировать. Чтобы опухоль возникала из-за беременности – этого никто не доказал. Нельзя сказать, что с беременностью все опухоли начинают быстрее расти. Зависимость такая: опухоль была, а потом возникла беременность, а не наоборот», – сказал ВЗГЛЯДу онколог Анатолий Махсон.

В это время в организме женщины происходит гормональный всплеск, что действительно может сказаться на развитии опухоли, поскольку некоторые из них сильно гормонозависимы. Но речь в таких случаях обычно идет о раке молочной железы или матки, а не о мозге, считают специалисты. В ряде исследований, правда, утверждается, что гормональный всплеск может ускорить развитие и такой опухоли, однако есть и работы, что эти данные опровергают.

«Всего есть несколько опухолей мозга, но они не гормонозависимы, так что в каждом случае нужно смотреть отдельно, – говорит Махсон. – Какая это опухоль, каких она размеров... Так, в общем, не скажешь. Меняется фон, меняются гормональные дела, и в каких-то случаях они могут действовать на опухоль, в каких-то – нет».

Глиобластома, диагностированная у Фриске и якобы ставшая причиной госпитализации Заворотнюк, и вовсе чаще отмечается у мужчин. Из последних примеров – Валерий Золотухин и Джон Маккейн. Из-за чего она возникает, до конца не ясно. Ученые не исключают влияния окружающей среды, генетических аномалий, ионизирующего излучения, и даже возможна роль вирусов и травм. Беременность в данном случае не фактор.

Как и ЭКО, о котором неоднократно вспоминали сначала в случае с Жанной Фриске, а теперь и с Заворотнюк, родившей в 47 лет. Риск возникновения рака в принципе возрастает с годами, говорят специалисты, и особой связи с родами здесь нет.

«Чем старше человек, тем больше вероятность онкологических проблем», – говорит Юрий Пилипенко, нейрохирург НИИ нейрохирургии имени Бурденко.

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В ходе ЭКО действительно сильно меняется гормональный фон, причем чтобы снизить вероятность выкидыша, женщины в придачу ко всему получают повышенные дозы гормона эстрогена. Но все это может развить рак груди или шейки матки, но не мозга – так же, как и в других случаях.

Сложность в другом. Зачастую рак – в том числе мозга – диагностируют у женщин уже во время беременности. Встает вопрос о том, как его лечение, например, химио– или лучевой терапией, может сказаться на ребенке. Сами по себе опухоли редко когда негативно влияют на плод, но вот на здоровье матери, безусловно, сказаться могут. Но если лечить опухоль с первых же недель беременности, ребенок сильно пострадает. Поэтому приходится откладывать терапию на 2-3 триместр – тогда риск ниже. Для плода, но не для матери. И женщинам в итоге приходится выбирать между своим здоровьем и благополучием ребенка.

Если же речь о глиобластоме, то здесь все еще более грустно. Ее можно выявить при МРТ или КТ головного мозга, но при ведении беременности их, как правило, не делают – просто незачем. А симптомы опухоли – рвота, тошнота, головные боли – проявляются не сразу, а когда она уже настолько велика, что вылечить ее нельзя.