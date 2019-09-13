Заворотнюк приписывают болезнь Жанны Фриске

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Угрозы Латвии отказаться от продаж шпротов России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпротов, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпротов в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
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Для ядерной войны появились новые причины

Угроза ядерной войны между Москвой и Вашингтоном вновь перестала казаться фантастикойФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
МИД России выступил с предупреждением об усилении риска ядерной войны. Причем она может вспыхнуть даже вопреки желанию обеих сторон, абсолютно случайно. Виной тому – разрыв договоров между Москвой и Вашингтоном, а также общая напряженность в международных отношениях. Есть и другие факторы, которые могут привести к нажатию «красной кнопки». Подробности...
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Малую авиацию в России воскресят советскими разработками

Моноплан Ан-14 или «Пчелка» выпускался до 1972 годаФото: Муравин Юрий/ТАСС
Неожиданным результатом завершился конкурс проектов самолетов, которые должны заменить «кукурузник» Ан-2 – «рабочую лошадку» малой гражданской авиации. Совсем недавно «преемником» советского самолета называли биплан «Байкал», почти готовый к производству. Но Минпромторг сделал ставку на проект, который очень далек от реализации. В чем недостатки и преимущества у выбранной замены «кукурузнику»? Подробности...
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На Западе задумались о возвращении Сербии Косова

Албанский ирредентизм и гордыня косовских властей стали опасной угрозой для всей ЕвропыФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Чехия может стать первой европейской страной, отозвавшей признание независимости Косова. Ранее это уже сделали более десяти государств мира − и мир не перевернулся. Что происходит? Неужели на Западе наконец-то осознали всю опасность авантюры с косовской независимостью, повнимательнее присмотревшись к квазигосударству бандитов и убийц? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
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Откуда берутся Гитлеры в российских школах

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Отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо. Этим советским учителям все было плохо. Но еще хуже, что они никуда не делись – система зачем-то репродуцирует завучей, для которых прическа важнее человека. Подробности...
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За нами следят и будут следить еще больше

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Новые технологии слежения, разнообразные базы данных, сливающиеся в единое целое и получающие немыслимый ранее объем информации, делают нашу жизнь комфортнее и проще, но неизбежно требуют взамен поделиться очередным кусочком приватности. Подробности...
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Дудь хочет в политику

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Я уже и слоган для «Блока Дудя» придумал: «Вдуем!». Для молодежи будет хороший заход: «Вдуем ИМ! Старикам!». На худой конец, новую партию можно назвать «Голос». Тогда и придумывать ничего не надо; все технологии совсем недавно уже были отработаны на выборах в Верховную раду Украины. Подробности...
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              Заворотнюк приписывают болезнь Жанны Фриске

                 13 сентября 2019, 20:06
              Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
              Текст: Алексей Васильев

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              СМИ сообщают, что известная актриса Анастасия Заворотнюк, возможно, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. После родов у артистки якобы диагностировали глиобластому в неоперабельной стадии. Это дало прессе повод для спекуляций и сравнения с Жанной Фриске - певица умерла после родов от опухоли мозга. Но наука взаимосвязь между рождением ребенка и онкологией подтверждает неохотно.

              «Бред. Отстань», – так телеведущая и актриса Анастасия Заворотнюк, по словам ее концертного директора, прокомментировала слухи о своей госпитализации. Как 13 сентября сообщил один из телеграм-каналов, «Моя прекрасная няня» оказалась в реанимации в крайне тяжелом состоянии, а врачи собрали консилиум, поскольку хирургическое вмешательство «может быть очень опасным». 

              Виной всему, сообщают СМИ, – глиобластома, злокачественная опухоль мозга, уже давшая метастазы. Сейчас артистка якобы находится в коме. Но как она могла в таком случае написать смс своему директору, неясно. Более того – уже анонсировано ее выступление в эфире одного из федеральных каналов. Дата, правда, не уточняется. 

              Слухи о болезни Заворотнюк появились в августе – ведущая перестала посещать светские мероприятия, а на последнем из ее раутов у нее на шее заметили шрам. Онкологи тогда прокомментировали фото: «похоже на следы от биопсии загрудинных узлов», которую проводят, чтобы исключить вероятность рака крови. Заворотнюк перестала писать в своих соцсетях 9 сентября, и это дало журналистам повод всерьез озаботиться ее состоянием. Сначала съездили к ней в коттеджный поселок, где соседки рассказали о «пополневшей» и «с выпавшими волосами» артистке, о ее плачущей матери, а затем добрались и до продавщиц близлежащих магазинов, которые вдруг все опровергли.

              Болезнь – опять же, по данным СМИ — развилась после рождения у артистки дочери Милы. Ребенок появился на свет в октябре 2018 года. Этот факт сразу заставил общественность вспомнить о Жанне Фриске, которая скончалась от опухоли мозга в 2015 году. Экс-солистка «Блестящих» узнала о своем заболевании во время беременности, а первые симптомы проявились уже после рождения сына. Еще раньше, в 2008 году, и тоже вскоре после родов, умерла жена Константина Хабенского Анастасия – и так же от рака мозга.   

              И хотя легко провести параллели и заключить, что рак может быть связан с беременностью и родами, это не так, утверждают врачи.

              Беременность не провоцирует развитие опухолей. 

              «Это либо совпадение, либо женщина заболела до наступления беременности, а во время ее течения заболевание диагностировали, но сама беременность не провоцирует развитие онкологического заболевания, ни в коем случае», – говорил ранее изданию «Чердак» директор Института акушерства Роман Шмаков.

              Но беременность может рак форсировать. 

              «Если рак уже есть, то беременность некоторые опухоли может стимулировать. Чтобы опухоль возникала из-за беременности – этого никто не доказал. Нельзя сказать, что с беременностью все опухоли начинают быстрее расти. Зависимость такая: опухоль была, а потом возникла беременность, а не наоборот», – сказал ВЗГЛЯДу онколог Анатолий Махсон.

              В это время в организме женщины происходит гормональный всплеск, что действительно может сказаться на развитии опухоли, поскольку некоторые из них сильно гормонозависимы. Но речь в таких случаях обычно идет о раке молочной железы или матки, а не о мозге, считают специалисты. В ряде исследований, правда, утверждается, что гормональный всплеск может ускорить развитие и такой опухоли, однако есть и работы, что эти данные опровергают.

              «Всего есть несколько опухолей мозга, но они не гормонозависимы, так что в каждом случае нужно смотреть отдельно, – говорит Махсон. – Какая это опухоль, каких она размеров... Так, в общем, не скажешь. Меняется фон, меняются гормональные дела, и в каких-то случаях они могут действовать на опухоль, в каких-то – нет».

              Глиобластома, диагностированная у Фриске и якобы ставшая причиной госпитализации Заворотнюк, и вовсе чаще отмечается у мужчин. Из последних примеров – Валерий Золотухин и Джон Маккейн. Из-за чего она возникает, до конца не ясно. Ученые не исключают влияния окружающей среды, генетических аномалий, ионизирующего излучения, и даже возможна роль вирусов и травм. Беременность в данном случае не фактор. 

              Как и ЭКО, о котором неоднократно вспоминали сначала в случае с Жанной Фриске, а теперь и с Заворотнюк, родившей в 47 лет. Риск возникновения рака в принципе возрастает с годами, говорят специалисты, и особой связи с родами здесь нет.

              «Чем старше человек, тем больше вероятность онкологических проблем», – говорит Юрий Пилипенко, нейрохирург НИИ нейрохирургии имени Бурденко.

              В ходе ЭКО действительно сильно меняется гормональный фон, причем чтобы снизить вероятность выкидыша, женщины в придачу ко всему получают повышенные дозы гормона эстрогена. Но все это может развить рак груди или шейки матки, но не мозга – так же, как и в других случаях. 

              Сложность в другом. Зачастую рак – в том числе мозга – диагностируют у женщин уже во время беременности. Встает вопрос о том, как его лечение, например, химио– или лучевой терапией, может сказаться на ребенке. Сами по себе опухоли редко когда негативно влияют на плод, но вот на здоровье матери, безусловно, сказаться могут. Но если лечить опухоль с первых же недель беременности, ребенок сильно пострадает. Поэтому приходится откладывать терапию на 2-3 триместр – тогда риск ниже. Для плода, но не для матери. И женщинам в итоге приходится выбирать между своим здоровьем и благополучием ребенка.

              Если же речь о глиобластоме, то здесь все еще более грустно. Ее можно выявить при МРТ или КТ головного мозга, но при ведении беременности их, как правило, не делают – просто незачем. А симптомы опухоли – рвота, тошнота, головные боли – проявляются не сразу, а когда она уже настолько велика, что вылечить ее нельзя.


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