Муж Заворотнюк покинул ледовое шоу после слухов о болезни актрисы

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13 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 17:47  |  vz.ru
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Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Угрозы Латвии отказаться от продаж шпротов России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпротов, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпротов в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
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Для ядерной войны появились новые причины

Угроза ядерной войны между Москвой и Вашингтоном вновь перестала казаться фантастикойФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
МИД России выступил с предупреждением об усилении риска ядерной войны. Причем она может вспыхнуть даже вопреки желанию обеих сторон, абсолютно случайно. Виной тому – разрыв договоров между Москвой и Вашингтоном, а также общая напряженность в международных отношениях. Есть и другие факторы, которые могут привести к нажатию «красной кнопки». Подробности...
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Малую авиацию в России воскресят советскими разработками

Моноплан Ан-14 или «Пчелка» выпускался до 1972 годаФото: Муравин Юрий/ТАСС
Неожиданным результатом завершился конкурс проектов самолетов, которые должны заменить «кукурузник» Ан-2 – «рабочую лошадку» малой гражданской авиации. Совсем недавно «преемником» советского самолета называли биплан «Байкал», почти готовый к производству. Но Минпромторг сделал ставку на проект, который очень далек от реализации. В чем недостатки и преимущества у выбранной замены «кукурузнику»? Подробности...
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На Западе задумались о возвращении Сербии Косова

Албанский ирредентизм и гордыня косовских властей стали опасной угрозой для всей ЕвропыФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Чехия может стать первой европейской страной, отозвавшей признание независимости Косова. Ранее это уже сделали более десяти государств мира − и мир не перевернулся. Что происходит? Неужели на Западе наконец-то осознали всю опасность авантюры с косовской независимостью, повнимательнее присмотревшись к квазигосударству бандитов и убийц? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Откуда берутся Гитлеры в российских школах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо. Этим советским учителям все было плохо. Но еще хуже, что они никуда не делись – система зачем-то репродуцирует завучей, для которых прическа важнее человека. Подробности...

За нами следят и будут следить еще больше

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Новые технологии слежения, разнообразные базы данных, сливающиеся в единое целое и получающие немыслимый ранее объем информации, делают нашу жизнь комфортнее и проще, но неизбежно требуют взамен поделиться очередным кусочком приватности. Подробности...

Дудь хочет в политику

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Я уже и слоган для «Блока Дудя» придумал: «Вдуем!». Для молодежи будет хороший заход: «Вдуем ИМ! Старикам!». На худой конец, новую партию можно назвать «Голос». Тогда и придумывать ничего не надо; все технологии совсем недавно уже были отработаны на выборах в Верховную раду Украины. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Визит Владимира Путина в Дагестан

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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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              Муж Заворотнюк покинул ледовое шоу после слухов о болезни актрисы

                 13 сентября 2019, 17:21
              Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
              Текст: Алексей Дегтярев

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              Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев якобы ушел из ледового шоу «Руслан и Людмила» после слухов об ухудшении состояния артистки.

              В настоящее время труппа фигуристов, которые задействованы в шоу «Руслан и Людмила», находится на гастролях в Турции. С сегодняшнего дня все спектакли пройдут без участия фигуриста. Вместо него на лед выйдет Алексей Рогонов.

              Чернышев все время проводит с женой, сообщили источники издания Super.

              «Сейчас Петр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены», – сказали коллеги фигуриста изданию.

              В СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк якобы госпитализировали в тяжелом состоянии. По этой информации, актрисе якобы поставили такой же диагноз, какой был у певицы Жанны Фриске.

              Позднее эти сообщения опровергли. Сама артистка назвала эти сведения бредом, а ее представитель сообщил, что она вскоре расскажет о своем состоянии на телевидении.

              При этом ранее Заворотнюк не опроверала слухи об онкологическом заболевании, которые появились в СМИ.

              Также СМИ заявляли, что Заворотнюк не появилась на открытии магазина собственной дочери в центре Москвы.


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