Муж Заворотнюк покинул ледовое шоу после слухов о болезни актрисы

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев якобы ушел из ледового шоу «Руслан и Людмила» после слухов об ухудшении состояния артистки.

В настоящее время труппа фигуристов, которые задействованы в шоу «Руслан и Людмила», находится на гастролях в Турции. С сегодняшнего дня все спектакли пройдут без участия фигуриста. Вместо него на лед выйдет Алексей Рогонов.

Чернышев все время проводит с женой, сообщили источники издания Super.

«Сейчас Петр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены», – сказали коллеги фигуриста изданию.

В СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк якобы госпитализировали в тяжелом состоянии. По этой информации, актрисе якобы поставили такой же диагноз, какой был у певицы Жанны Фриске.

Позднее эти сообщения опровергли. Сама артистка назвала эти сведения бредом, а ее представитель сообщил, что она вскоре расскажет о своем состоянии на телевидении.

При этом ранее Заворотнюк не опроверала слухи об онкологическом заболевании, которые появились в СМИ.

Также СМИ заявляли, что Заворотнюк не появилась на открытии магазина собственной дочери в центре Москвы.