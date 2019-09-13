Заворотнюк захотела рассказать о своем здоровье

Актриса Анастасия Заворотнюк намерена сама рассказать, заявил концертный директор артистки Стас Христов.

«О своем здоровье она обещает рассказать сама в эфире одного из федеральных каналов», – сказал Христов, передает агентство «Москва».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк якобы госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее эти сообщения опровергли.