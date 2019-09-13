Сообщения о госпитализации Заворотнюк опровергли

Актриса Анастасия Заворотнюк назвала бредом сообщения о своей госпитализации, об этом сообщил ее представитель Стас Христов.

«Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию (с информацией о госпитализации), которую я ей переслал. Она ответила «Бред. Отстань», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк якобы госпитализировали в тяжелом состоянии. Пресса утверждала, что актрисе поставили такой же диагноз, какой был у певицы Жанны Фриске.

Сообщалось также, что актриса не пришла на открытие магазина своей дочери.