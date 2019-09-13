Стал известен диагноз Заворотнюк

У актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга, пишут СМИ. По их данным, онкологическое заболевание у артистки обнаружили после рождения дочери в конце октября прошлого года.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Super.ru.

«Крайне тяжелое состояние актрисы Анастасии Заворотнюк делает любое хирургическое вмешательство очень опасным», – приводит издание сообщение Telegram-канала Mash.

«Нейрохирурги собираются провести консилиум, на котором обсудят возможность операции», – говорится в статье.

Заворотнюк поставили такой же диагноз, какой был у певицы Жанны Фриске, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash. По информации издания, актрису доставили в московскую клинику из больницы в Польше.

Официально информация об этом не подтверждена. Директор актрисы Марина Потапова отказалась комментировать информацию о диагнозе.

В свою очередь Telegram-канал РИА ФАН сообщает, что у Заворотнюк начался «отек мозга на фоне тяжелой болезни». Подчеркивается, что состояние актрисы оценивается как «очень тяжелое».

О том, что Заворотнюк попала в реанимацию, стало известно ранее в пятницу. Сообщалось также, что актриса не пришла на открытие магазина своей дочери.