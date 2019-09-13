Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в связи с «крайне тяжелым» состоянием, сообщили осведомленные источники в медицинских кругах.

В настоящее время решается вопрос о проведении операции, однако, по оценке врачей, это может быть опасно, пока актриса находится в «крайне тяжелом» состоянии, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк якобы госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии. Позднее представитель актрисы Стас Христов опроверг сообщения о госпитализации Заворотнюк.

Сама артистка назвала эти сведения бредом, а ее представитель утверждает, что Заворотнюк вскоре сама расскажет о своем состоянии на телевидении.