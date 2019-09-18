Стало известно об улучшении состояния Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в себя, сообщают СМИ со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Артистка находится в сознании и дышит самостоятельно, сообщила «Комсомольская правда».

СМИ сообщали, что Заворотнюк якобы находится в реанимации и частично парализована. Утверждается, что у нее опухоль мозга.В понедельник сообщалось, что состояние актрисы ухудшилось, а продюсер Андрей Разин заявил, что у нее «все плохо». Представители Заворотнюк отказываются комментировать эти сообщения.

Первый канал анонсировал новый выпуск программы «Пусть говорят», в котором речь пойдет о состоянии здоровья Заворотнюк.

Ранее сообщалось, что Чернышев покинул шоу «Руслан и Людмила» после слухов о состоянии здоровья супруги.