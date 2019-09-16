Состояние Заворотнюк описали словами «все плохо»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что он больше не будет давать никаких комментариев о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк по просьбе ее семьи, однако подтвердил, что у нее «все плохо».

«По Анастасии я не отвечаю на вопросы. Я договорился с их семьей, что никаких комментариев давать не буду – их все достали. Но по сравнению с тем, что я уже сказал пару дней назад, добавить мне нечего. Это не фейк, все плохо», – передает его слова РБК.

Ранее Первый канал анонсировал новый выпуск программы «Пусть говорят», в котором речь пойдет о состоянии здоровья Заворотнюк.

Напомним, сообщается, что Заворотнюк находится в реанимации. Она частично парализована. Также предполагается, что у нее может быть опухоль мозга (глиобластома).

В понедельник сообщалось, что состояние актрисы ухудшилось.

Коллега Заворонтюк по телесериалу «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева попросила оставить в покое родных и близких актрисы.